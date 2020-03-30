В Бийске продолжают игнорировать карантинные ограничения

30 Март 2020 2020-03-30T04:33:04+03:00

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Более 50 заведений общепита в Бийске продолжили работу вопреки указу губернатора региона. Об этом сообщили на странице Управления стратегического развития и экономики администрации города во «ВКонтакте».

Нарушителей выявили сотрудники администрации Бийска в ходе вечерних и ночных рейдов.

— Это не только игнорирование указа президента и указа губернатора, а, в первую очередь, пренебрежение безопасностью жизни и здоровья наших горожан, наших родных и близких, — возмущены в управлении.

Накануне глава города Александр Студеникин подписал распоряжение о проведении рейдов с участием полиции ради обеспечения безопасности населения и предупреждения распространения инфекции, а также в целях информирования об ограничительных мерах. Распоряжение появилось на официальной странице администрации города в Instagram.

Будут созданы четыре рабочие группы, в состав которых войдут представители мэрии, полиции, Роспотребнадзора и транспортного предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU