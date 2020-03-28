Стало известно, как будет работать «Почта России» в Алтайском крае
На неделе с 30 марта по 3 апреля включительно «Почта России» будет работать по особому режиму. Как сообщили в пресс-службе, отделения будут недоступны для посещения.
Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса. «Почта России» относится к непрерывно действующим организациям, но, чтобы не подвергать клиентов риску, отделения ограничат посещение клиентов. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.
- Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время, - отметили в пресс-службе организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU