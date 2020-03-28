2020-03-28T13:56:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Белокурихи высказался насчет временного закрытия санаториев

Он назвал меру «болезненной»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Санатории приостанавливают свою деятельность до 1 июня этого годаСанатории приостанавливают свою деятельность до 1 июня этого годаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Изменить размер текста:

Мэр Белокурихи Константин Базаров обратился к жителям города со словами поддержки. В своем обращении он назвал меру в отношении санаториев «болезненной», но необходимой.

По указу губернатора санатории, дома отдыха, пансионаты и горнолыжные трассы приостанавливают свою деятельность до 1 июня этого года.

- Это мера для нашего города-курорта, вся жизнь которого, экономика и стабильность жизни напрямую зависят от деятельности предприятий санаторно-курортной отрасли, болезненна. Но мы все должны понимать, что она необходима. Руководители санаториев проводят консультации, совместно с властью ищут варианты, которые позволят сохранить коллективы, избежать острой социальной напряженности, - цитируют главу в официальном аккаунте города в Инстаграм.

Константин Базаров призвал людей соблюдать меры предосторожности, в том числе, не выходить из дома без острой необходимости. По его словам, «самоизоляция – действенный способ уберечь себя и своих близких». Также он добавил, что все органы власти работают, но обращаться стоит не при личном посещении, а дистанционно: по номерам телефонов, через электронную почту или интернет-приемную на сайте Белокурихи.

Напомним, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса. В настоящее время в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного вирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае закрывают санатории, а полиция будет следить за соблюдением карантина

Указ об этом подписал Виктор Томенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как будет работать «Почта России» в Алтайском крае
Глава Белокурихи высказался насчет временного закрытия санаториев
Пассажира, прилетевшего из Таиланда в Барнаул, госпитализировали с температурой
Барнаул присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли»
6 лет прошло с момента исчезновения Ксении Боковой из Новоалтайска
В сети «Курорт Белокуриха» рассказали о судьбе отдыхающих в санаториях
Алтайские справедливороссы озвучили вопросы к отчету губернатора
Единственное казино на Алтае временно приостановило работу
На Алтае в больнице находятся супруги с подозрением на коронавирус
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Около 500 пассажиров прилетают из Таиланда в Барнаул вечером 27 марта
Вячеслав Франк отчитался о работе перед депутатам Гордумы
Нерабочая неделя в Барнауле: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
ВТБ сделал заявление по поводу налога на процентный доход
Барнаульский депутат предложила раздавать спирт на рабочих местах
Предприятия теплоэнергетики в Барнауле, Бийске и Рубцовске продолжают работу в непрерывном режиме