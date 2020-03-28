Глава Белокурихи высказался насчет временного закрытия санаториев

28 Март 2020 2020-03-28T13:56:08+03:00

Санатории приостанавливают свою деятельность до 1 июня этого года Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

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Мэр Белокурихи Константин Базаров обратился к жителям города со словами поддержки. В своем обращении он назвал меру в отношении санаториев «болезненной», но необходимой.

По указу губернатора санатории, дома отдыха, пансионаты и горнолыжные трассы приостанавливают свою деятельность до 1 июня этого года.

- Это мера для нашего города-курорта, вся жизнь которого, экономика и стабильность жизни напрямую зависят от деятельности предприятий санаторно-курортной отрасли, болезненна. Но мы все должны понимать, что она необходима. Руководители санаториев проводят консультации, совместно с властью ищут варианты, которые позволят сохранить коллективы, избежать острой социальной напряженности, - цитируют главу в официальном аккаунте города в Инстаграм.

Константин Базаров призвал людей соблюдать меры предосторожности, в том числе, не выходить из дома без острой необходимости. По его словам, «самоизоляция – действенный способ уберечь себя и своих близких». Также он добавил, что все органы власти работают, но обращаться стоит не при личном посещении, а дистанционно: по номерам телефонов, через электронную почту или интернет-приемную на сайте Белокурихи.

Напомним, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса. В настоящее время в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного вирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU