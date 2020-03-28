Пассажира, прилетевшего из Таиланда в Барнаул, госпитализировали с температурой

28 Март 2020 2020-03-28T12:42:14+03:00

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Пассажира рейса из Таиланда, прилетевшего 27 марта в Барнаул, госпитализировали с повышенной температурой. Его уже проверили на коронавирусную инфекцию – тест отрицательный. Об этом «ТОЛКу» рассказали в пресс-центре минздрава Алтайского края.

Повышенную температуру выявили при осмотре в аэропорту.

- С соблюдением всех требований его госпитализировали в инфекционное отделение Городской больницы № 5. Сразу же был произведен забор анализа, в два часа ночи в лаборатории проведено тестирование. Тест отрицательный, – отметили в министерстве.

Медики все же решили оставить гражданина на стационарном лечение, чтобы он был под наблюдением. Всех пассажиров, которые сидели рядом с ним, взяли на усиленный контроль. Признаков заболевания у них не обнаружено.

Напомним, вчера, 27 марта, в краевую столицу прилетели два рейса из Таиланда. Около 500 пассажиров были отправлены на самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU