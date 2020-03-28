Барнаул присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли»
В субботу, 28 марта, Барнаул присоединяется к всемирной акции «Час Земли», чтобы привлечь внимание к ответственному отношению к природе и её ресурсам.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году акция пройдет в четырнадцатый раз. Лозунг акции - «Каждый может!». Чтобы принять участие, все неравнодушные к будущему Земли должны отключить свет и электроприборы с 20:30 до 21:30 (по местному времени), то есть ровно на один час.
Кстати, краевая столица участвует в акции с 2013 года. В городе отключают внешнюю подсветку многих административных, культурных, учебных, промышленных и торговых зданий. Отключение света носит символический характер, но акцентирует внимание на том, что в наше время необходимо бережно относиться к экологии и сохранять природные ресурсы. Ежегодно к акции присоединяются многие страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU