6 лет прошло с момента исчезновения Ксении Боковой из Новоалтайска

28 Март 2020 2020-03-28T09:49:09+03:00

Девочка до сих пор считается без вести пропавшей. Фото: группа поиска Ксении Боковой Вконтакте

Девочка до сих пор считается без вести пропавшей

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Уже шесть лет прошло со дня безвестного исчезновения десятилетней Ксении Боковой. Девочка возвращалась из школы в Новоалтайске, но так и не дошла до дома.

28 марта 2014 года Ксюша шла с занятий по правилам дорожного движения с подругой. В какой-то момент они разошлись, и девочке оставалось лишь перейти мост через реку Малая Черемшанка – 200 метров до дома. Но домой девочка так и не вернулась, а между 11:00 и 11:15 телефон выключился и стал недоступен.

Девочку искали сотрудники полиции, сотрудники МЧС, кинологи со служебными собаками, и немалое число волонтеров. Дно реки обследовали водолазы. Но единственное, что им удалось найти – сумочка и мобильный телефон ребенка. Вещи удалось достать из реки на третьи сутки, как раз недалеко от того места, где пропала Ксюша.

Правоохранители отрабатывали разные версии, в том числе убийство и похищение. Тысячи листовок расклеивали в других городах и регионах России, и проверяли любые зацепки. Но все тщетно. Уже шесть лет, как о Ксюше ничего неизвестно.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Ксении Боковой или обстоятельствах ее исчезновения, обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU