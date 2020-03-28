В сети «Курорт Белокуриха» рассказали о судьбе отдыхающих в санаториях

28 Март 2020 2020-03-28T08:18:29+03:00

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С 28 марта по 1 июня в Алтайском крае закроют горнолыжные трассы и объекты массового отдыха, к которым относятся и санатории. Такие ограничения предусматривает указ губернатора Виктора Томенко «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина рассказала о судьбе тех, кто уже размещен в санатории и тех, кто, не успев ознакомиться с документом, приедет отдыхать.

- Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» приостанавливает бронирование мест, прием и размещение граждан с 28 марта по 1 июня 2020 года на основании указа губернатора Алтайского края. Гостей, которые, не успев ознакомиться с документом, приедут в санатории, мы не оставим на улице. Извинимся и предоставим им комнату с питанием за счет компании до тех пор, пока они не купят обратные билеты. Прочие материальные вопросы будем решать в частном порядке, - отметила Станислава Ваулина.

Кроме того, гости, которые уже отдыхают в санатории, продолжат своё отдых. Им будут оказаны услуги в полном объеме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Сеть закрывает не только санатории, но и семь своих ресторанов. Ограничения продлятся до 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU