Алтайские депутаты обсудили коронавирус с антисептиками на столах

27 Март 2020 2020-03-27T04:12:44+03:00

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На очередной сессии Алтайского краевого заксобрания 26 марта депутаты обсудили распространение коронавируса. При этом на столах парламентариев стояли антисептики, которыми они периодически протирали руки.

На заседании присутствовала руководитель Управления Роспотребнадзора по краю Ирина Пащенко. Она сообщила, что в регионе под медицинское наблюдение взяты 1316 потенциально опасных человек. На 26 марта наблюдение снято с 267 человек, под контролем остаются 1049. Однако случаев коронавируса в Алтайском крае не зарегистрировано. Между тем, в соседних регионах ситуация хуже. В Новосибирской области вирус выявлен у 4 человек, в Кемеровской - у 2, в Красноярском крае - у 5, в Томской области и в Хакасии по 1 человеку.

Ирина Пащенко напомнила, что диагностика коронавируса в Алтайском крае проводится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и в диагностических центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска. Уже обследовано 984 человека, из них 354 - это те, кто находились под наблюдением, 578 больных пневмонией и 52 больных ОРВИ.

Депутат Александр Траутвейн попросил главного санитарного врача края организовать информирование жителей сел о ситуации с коронавирусом через районные газеты - один из самых близких источников информации. Председатель АКЗС Александр Романенко порекомендовал коллегам отменить все мероприятия, в которых нет экстренной необходимости, сообщили в пресс-службе АКЗС.

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ИСТОЧНИК KP.RU