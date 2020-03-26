Бывший заключенный напал на женщину и оставил на месте преступления телефон

26 Март 2020 2020-03-26T13:55:02+03:00

Он пробыл на свободе всего три недели

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Прокуратура Алтайского края направила в суд дело в отношении мужчины, которого обвиняют в разбойном нападении на жительницу Барнаула.

Следователи установили, что 14 января этого года, вышедший по УДО мужчина совершил новое преступление.

- Применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, он напал на женщину. Подавив ее сопротивление, он украл у нее сумку вместе со всем содержимым. Ущерб был оценен в 2017 рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Вычислить подозреваемого удалось без труда: на месте преступления он обронил сотовый телефон. По номеру его и вычислили. В общей сложности злоумышленник пробыл на свободе всего три недели. Ранее он отбывал наказание за преступление против собственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU