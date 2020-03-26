Барнаулец обокрал дядю и потратил деньги на интернет-игры
Полицейские задержали жителя Алтайского края, который украл крупную сумму у своего дяди, сообщает ГУ МВД России по региону.
В правоохранительные органы обратился барнаулец 1979 года рождения. Мужчина сообщил полицейским о краже. Он пояснил, что с его банковской карты неизвестные украли 19 тыс. рублей.
«При этом никаких подозрительных звонков ему не поступало и сомнительных операций по переводу денег он не совершал», - отмечают в региональном ведомстве.
Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний племянник потерпевшего, который часто бывал в гостях у родственника. Задержанный сообщил, что уже успел потратить похищенные деньги на игры в интернете.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ).
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ИСТОЧНИК KP.RU