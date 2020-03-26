Губернатор Алтайского края Виктор Томенко о коронавирусе: не ходите в публичные места

26 Март 2020 2020-03-26T14:04:55+03:00

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В четверг, 26 марта губернатор региона Виктор Томенко лично проверял, как в Барнауле производят медицинские маски и как организована работа инфекционного госпиталя, который в будущем, если потребуется, сможет принять от 40 до 200 больных инфекцией.

Во время визита на швейную фабрику губернатор Алтайского края высказался о коронавирусе и объяснил, как лучше организовать свой досуг жителям края.

- Пока надо воздержаться от походов в публичные места, понимаете, жизнь не остановишь, но я хотел бы обратить внимание всех на то, что то явление, с которым мы столкнулись – опасное. По реакции всего мира мы это видим. Оно еще не очень изученное, поэтому есть большой риск, что, реализовав сиюминутные желания, удовлетворив свои текущие потребности, ты попадаешь под очень опасные последствия. Надо ли это, или нет? Наверное, разумный человек скажет, что нет. Нужно понимать, что кроме того, что ты делаешь плохо себе, ты подвергаешь риску большое количество людей. Лучше постараться держать связь по телефону и видео, - посоветовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Поэтому если вы все же решили отправиться на выходных в публичные места, попытайтесь максимально обезопасить себя и своих близких людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU