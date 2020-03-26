2020-03-26T11:45:43+03:00
Звезды

Актер Андрей Мерзликин напомнил о дате выхода фильма Василия Шукшина «Калина красная»

Его впервые показали 46 лет назад
Анна СЕМИНА
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Андрей Мерзликин сделал подборку афиш фильмаАндрей Мерзликин сделал подборку афиш фильмаФото: скриншот сайта
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Актер театра и кино Андрей Мерзликин, давно являющийся почитателем творчества нашего земляка Василия Шукшина, еще раз напомнил о дате выхода на большие экраны его фильма «Калина красная».

Эта легендарная картина вышла 25 марта 1974 года. Но еще до того, как попасть в кинотеатры наделала много шума. После того, как комиссия Госкино внесла свои правка, создатель ленты угодил в больницу с обострением язвы желудка. Как только Шукшину стало легче, он сбежал из клиники, чтобы доработать фильм. Правда, и этот вариант чиновников не устроил и, тем не менее, страна увидели историю вора-рецидивиста Егора Прокудина. Его, к слову, сыграл сам Василий Макарович, а его возлюбленную Любу Байкалову - Лидия Федосеева-Шукшина.

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25 марта 1974 года на экраны вышел фильм Василия Шукшина - Калина Красная
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Уже в наше время, спустя 43 года, увековечить память об этом фильме решили и на сцене: Московский государственный академический театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной выпустил одноименный спектакль. Главные роли в нем исполнили Андрей Мерзликин и Мария Шукшина. В 2019 году премьера постановки состоялась в Барнауле на сцене драмтеатра. Ее показали в рамках Шукшинских дней на Алтае.

Накануне актер Андрей Мерзликин собрал на своей странице в Instagram афиши фильма «Калина красная».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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