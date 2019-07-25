Мария Шукшина: Таких, как папа, больше не будет!

23 июля в Барнауле торжественно открыли Шукшинский кинофестиваль. А в среду, 24 июля, состоялась премьера спектакля «Калина красная» по одноименному фильму. Главную роль в постановке исполнила Мария Шукшина.

Было страшно

Дочь великого алтайского писателя, режиссера и актера сыграла роль Любы Байкаловой. Конечно же, она ей далась нелегко, ведь до этого Мария на сцене театра не выступала. Поначалу, когда от Надежды Бабкиной только поступило предложение, Шукшина наотрез отказалась участвовать в спектакле. Только спустя время она поняла, что постановка – это именно то, чего так не хватает ей самой и зрителям.

- Вообще по образованию я не актриса. Это мой первый опыт работы на сцене, - говорит Мария Шукшина. - Я в жизни на ней никогда не стояла. А тут вдруг бац, и такая махина – «Калина красная». Это колоссальная ответственность. Поэтому для меня была очень важна мамина оценка, как она это воспримет. Волей-неволей нас сравнивают с мамой, Андрюшу (Мерзликина, исполнителя роли Егора Прокудина. - прим. ред.) - с папой. На наше счастье, мы уже почти два года играем этот спектакль. И за это время не было ни одного негативного отклика. Для меня это вообще фантастика.

Приехав на малую родину своего отца, да еще и накануне его дня рождения, Мария, конечно же, испытывает волнение, но по ее словам, оно присутствует и в других городах. Это магия театра и географической привязки у нее нет.

Мария Шукшина в Барнауле перед премьерой спектакля "Калина красная"Фото: Олег УКЛАДОВ

- Выступление со спектаклем в Москве или где-то ещё - это для меня всегда ответственность, - признается актриса. - Все взоры устремлены на тебя, когда ты на сцене. И это - в каждом городе, и нет разницы - Барнаул или нет. Надо «завести» людей, заставить их задуматься, плакать, смеяться, и самое главное, чтобы они ушли и размышляли обо всем этом. Что магического в нашем спектакле? Мы говорим о грехе, говорим о том, как мы живем, о душе говорим. Сейчас происходит бездуховность, безнравственность, отсутствие понятий совести и чести. Все продается и все покупается. Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз. Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться, посмотреть кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в Instagram, чтобы самоутвердиться за счет другого. Если ты там кого-то обозвал, значит ты себя поднимаешь. Это наше время. Ужас какой-то! Раньше было совестно слово плохое сказать - на тебя бы посмотрели косо. По крайней мере, еще в моем поколении так было, а уже в следующем такие беспринципные люди пошли. Наш спектакль и вообще папины произведение – это и есть исцеление. О них нужно говорить и вспоминать, потому что это забывается. Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху, а Шукшин не на слуху. Моя цель и задача - чтобы его не забывали.

Мария Шукшина в Барнауле перед премьерой спектакля "Калина красная"Фото: Олег УКЛАДОВ

Человек – Русь

Немало в мире людей, которые искренне уважают Василия Шукшина за его творчество, но также не забывают, что он, прежде всего был настоящим человеком.

- Папу везде любят, уважают и почитают. Считают, что больше таких людей не будет. Однажды Леонид Куравлев сказал о папе: «Его можно охарактеризовать одним словом – «Русь»». Человек, который любил людей, уважал их, говорил о нас с вами, о маленьком человеке, об их достоинствах, переживаниях, пороках. Очень их любил и ценил. Сейчас такое в принципе отсутствует в нашей жизни. Ценности уходят, подменяются. Люди все больше в замочную скважину подсматривают. «Первый», «Россия» - все оттуда идет потоком. Поэтому папина и теперь уже наша «Калина красная» - это глоток кислорода для людей, которые изголодались, уже задыхаются от всего этого. Люди в социальных сетях мне пишут и для меня эта связь очень дорога. Я знаю, о чем они думают, я знаю, чем они живут, знаю, чего они хотят. А они хотят Шукшина. Я вот вам говорю, а у меня ком в горле. Папа с нами..., - говорит Шукшина, еле сдерживая слезы.

Среди почитателей творчества Василия Макаровича также числится Евгений Миронов. Худрук московского Театра наций в январе этого года после очередного спектакля «Рассказы Шукшина», которому, к слову, исполнилось десять лет, сказал, что билеты на него надо продавать в аптеке, в качестве терапии.

Мария Шукшина в Барнауле перед премьерой спектакля "Калина красная"Фото: Олег УКЛАДОВ

- Папа вообще говорил, что произведением искусства можно назвать произведение, которое заставляет задуматься. Если после спектакля, книги, картины, фильма есть послевкусие, а не просто взял и забыл, то да, в этом случае мы имеем дело с искусством, - продолжает Шукшина. – Папа заставлял задуматься. Он заставлял задуматься о жизни, о душе, о смерти в конце концов, о смысле существования. Заставлял подумать: «А что во мне не так? Почему у меня все так плохо? Почему мне так хорошо?» Сейчас такие вещи редки, потому что сейчас больше всего кассового. Большинство вещей нацелено на развлечение и отвлечение людей от проблем. Чтобы только не задумывались. Задумываться - это плохо. Не дай бог народ задумается! Что тогда будет?! Папа же заставлял задуматься: почему люди покидают деревню, переезжают в города, теряют свои корни, теряют свое «я». Я тоже читаю его, постигаю, процесс идёт нон-стоп.

Я не помню отца

Ту самую постановку «Рассказы Шукшина» Мария смотрела вместе с Владимиром Путиным. Он был в качестве почетного гостя.

- Он сидел рядом со мной. Я-то белугой рыдала, а он сдерживался, - признается актриса. - Я видела, как он сдерживал слезы, скулы сжимал. Я старалась даже не смотреть на него, чтобы не смущать. А потом он вышел на сцену и начал говорить, у него был ком в горле. Это было так здорово. Это все такое живое, настоящее… Тогда он сказал: «Вот таких бы нам мужиков, как Шукшин! Таких бы нам людей сейчас! Мы бы Россию подняли и жили бы гораздо лучше!» С ним я полностью согласна, но, к сожалению, у нас таких совсем мало. Вообще люди чувствуют, когда о них думают, когда их любят по-настоящему, а не просто попеть песенки про «я вас люблю». Он же спал со сжатыми кулаками. Я все время думаю об этом. Это как же надо жить, чтобы даже ночью не расслабляться? Все время думать, в перерывах между съёмками писать… То есть вообще не отдыхать. Такие люди раз в сто лет появляются, а сейчас так вообще наверно раз в 500 лет будут рождаться. Мне было семь лет, когда папа умер. Я не помню его. У меня осталось порядка 5-7 воспоминаний. Я помню, что он всегда работал. Он был в экспедициях, он снимал, в перерывах писал. У нас в квартире были стеклянные двери, и когда мы не спали, я видела, как у папы в кабинете ночью всегда горел свет. То есть человек вообще не спал, трудился. Такое ощущение, как будто знал, что мало останется жизни. Тяжело об этом говорить. Извините.

- Какие слова отца вы вспоминаете чаще всего?

- Нравственность есть правда…