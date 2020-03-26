2020-03-26T10:59:00+03:00
Общество

Больше 200 работ прислали на конкурс видеороликов Фонда Александра Прокопьева

Участники патриотического проекта – люди разного возраста
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Заявки принимают до конца марта, а итоги подведут в апрелеЗаявки принимают до конца марта, а итоги подведут в апреле
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Медиаконкурс «Мы победили. Жизнь продолжается» посвящен 75-летию Великой Победы.

На официальном сайте Фонда сейчас больше 200 видеороликов. Третья часть всех работ пришла из Бийска и Барнаула. Рубцовск тоже в числе лидеров. Жители сел также активно принимают участие, больше всего видео о своих ветеранах, героях Великой Отечественной войны, сняли в Первомайском, Залесовском, Солонешенском районах. Есть даже заявки из других регионов, к примеру Белгородской и Московской областей, Республики Тыва.

Участники патриотического проекта – люди разного возраста. Но самыми активными все же стали школьники, которые вместе с родителями снимали видео о ветеранах своей семьи. Если сложить все ролики, то получится почти 13 часов готового материала. Авторы рассказывали о боевых подвигах своих ветеранов, о том, как жили и чем занимались в мирное время, и о сложившихся традициях в своих семьях.

- Есть ролики, которые после просмотра западают в душу. Вот вроде просто разговор бабушки и внучки, а он оказывается настолько проникновенным и трогательным, что такие моменты производят сильное впечатление, – отмечает Людмила Параева, председатель попечительского совета Фонда Александра Прокопьева. - Радует, что подключились практически все города и районы Алтайского края. Есть ролики, которые не стыдно показать на российскую аудиторию.

Определят победителей попечители Фонда Александра Прокопьева. Видеоролики оценивают по шести критериям. Насколько они получились информативными, использовались ли архивные материалы, обращают внимание на креативность, а еще на продолжительность. Максимально работа может получить 30 баллов. Конкурс, проводимый Фондом Александра Прокопьева при поддержке губернатора края Виктора Томенко, еще не завершен. Заявки принимают до конца марта, а итоги подведут в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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