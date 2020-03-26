2020-03-26T10:40:34+03:00
Здоровье

В Алтайском крае льготникам недодают лекарства

Минздрав доложил о недостаточном финансировании
БОРЗОВ Денис
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Алтайским льготникам не хватает денег на лекарстваАлтайским льготникам не хватает денег на лекарстваФото: БОРЗОВ Денис
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Льготники Алтайского края недополучили лекарств из-за поручения минздрава. По словам жителей региона, теперь им дают препаратов не столько, как нужно, а в соответствии с рекомендуемой нормой.

Как сообщает «Банкфакс», причина кроется в недофинансировании. Впервые осветила ситуацию жительница Бийска, которой дали мало лекарств для мужа по льготному рецепту. Вместо пяти положенных стандартов, ей выдали только три.

В тексте документа, подписанного замминистра здравоохранения Алтайского края Натальей Белоцкой указано, что с декабря прошлого года на руководителей медицинских и аптечных организаций был возложен контроль за выпиской рецептов и отпуском льготникам препаратов «кетоаналоги аминокислот» и «эпоитин альфа/бета». Минздрав предписал выдавать их по строгой норме. Получается, «Эпоитин альфа/бета» - одна упаковка на месяц, а «кетоаналоги аминокислот» - три.

Минздрав в документе пояснил, недостаток финансирования в 2019 году составил для федерального льготника 863,75 рублей в месяц, а для регионального – 120,06 рублей.

Справка КП:

Кетоаналоги аминокислот назначаются при почечной недостаточности, эпоитин альфа - при анемии и хронической почечной недостаточности, ВИЧ, гемодиализом, цитостатической химиотерапией и так далее, эпоитин бэта - также при анемии различного генезиса. При этом эти лекарства стоят немало: одна упаковка «Кетосстерила» (кетоаналог аминокислот) на 100 таблеток стоит от 3050 до 3400 рублей, а эпоитин альфа/бета обойдется более чем в 4 тысячи рублей за упаковку.

Ответа от регионального минздрава на эти заявления пока не последовало. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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