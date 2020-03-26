Алтайские медики пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат
Медики одного из районов Алтайского края пожаловались на отсутствие «стимулов». Депутат Крутихинского сельсовета, врач-терапевт местной ЦРБ Сергей Кретов рассказал, что в медучреждении с середины прошлого года сократили стимулирующие выплаты.
По словам депутата, с января 2020 года часть зарплаты попросту перестали выплачивать. И.о. главврача медучреждения Евгений Затеев объяснил сотрудникам такую ситуацию тем, что денег у организации нет.
Медработники подписали коллективную жалобу (20 человек) и направили ее лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. Тот пообещал оперативно разобраться в ситуации, а в противном случае обратиться в краевую прокуратуру.
За последний год это не единственные жалобы бюджетников, сообщает «Банкфакс». В прошлом году к эсерам обратились учителя Саввушкинской средней школы. Выяснилось, что местный комитет по образованию отменил прибавку к зарплате в размере 4,3%, которая гарантировалась распоряжением краевого правительства.
Позже учителя школы в райцентре Табуны пожаловались в АКЗС на уменьшение зарплат – педагогам перестали начислять стимулирующие выплаты, а это треть их дохода.
ИСТОЧНИК KP.RU