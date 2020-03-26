Алтайские медики пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат

26 Март 2020 2020-03-26T06:31:29+03:00

По словам врача-терапевта Сергея Кретова, "стимулы" уменьшились с апреля 2019 года

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Медики одного из районов Алтайского края пожаловались на отсутствие «стимулов». Депутат Крутихинского сельсовета, врач-терапевт местной ЦРБ Сергей Кретов рассказал, что в медучреждении с середины прошлого года сократили стимулирующие выплаты.

По словам депутата, с января 2020 года часть зарплаты попросту перестали выплачивать. И.о. главврача медучреждения Евгений Затеев объяснил сотрудникам такую ситуацию тем, что денег у организации нет.

Медработники подписали коллективную жалобу (20 человек) и направили ее лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. Тот пообещал оперативно разобраться в ситуации, а в противном случае обратиться в краевую прокуратуру.

За последний год это не единственные жалобы бюджетников, сообщает «Банкфакс». В прошлом году к эсерам обратились учителя Саввушкинской средней школы. Выяснилось, что местный комитет по образованию отменил прибавку к зарплате в размере 4,3%, которая гарантировалась распоряжением краевого правительства.

Позже учителя школы в райцентре Табуны пожаловались в АКЗС на уменьшение зарплат – педагогам перестали начислять стимулирующие выплаты, а это треть их дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU