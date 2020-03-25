Работники алтайской больницы пожаловались на отсутствие стимулирующих

25 Март 2020 2020-03-25T14:22:30+03:00

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Работники Крутихинской ЦРБ пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат. Участковый врач-терапевт Крутихинской ЦРБ Сергей Кретов сообщил, что в медицинском учреждении уже почти год отсутствуют стимулирующие выплаты в полном объеме. Об этом сообщает на сайте регионального отделения «Справедливой России».

По словам Кретова, с апреля 2019 года стимулирующие выплаты снизили на 50%, а с января 2020 года перестали выплачивать вовсе. И.о. главврача медучреждения Евгений Затеев объяснил сотрудникам такую ситуацию отсутствием средств, и предупредил, что такая ситуация будет сохраняться до конца года.

Сергей Кретов и еще 19 работников ЦРБ письменно обратились к депутату Госдумы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. Тот пообещал направить депутатский запрос с просьбой разобраться в ситуации зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой. Если вопрос не будет решен оперативно, он обратится в прокуратуру для проведения проверки решения об отмене стимулирующих надбавок.

Как сообщает «Банкфакс», ранее о проблеме с зарплатами рассказывали учителя Саввушкинской средней школы и райцентра Табуны.

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ИСТОЧНИК KP.RU