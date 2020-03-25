Алтайские энергетики присоединились к флешмобу против коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T12:53:54+03:00

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Алтайские энергетики компании «Россети Сибирь» присоединились к международному флешмобу #covidнепобедит против распространения коронавируса.

Несколько дней назад специалисты различных предприятий, работающих с людьми, начали публиковать снимки с надписями: «Мы ради вас остаемся на работе, вы ради нас оставайтесь дома!». Необычная акция направлена на ограничение посещения мест скопления людей, чтобы вирус не мог распространяться.

rossetisib_alt22 Алтайские энергетики присоединяются к флешмобу #covidнепобедит

Напомним, что в связи с угрозой коронавируса в Алтайском крае с 18 марта введен режим повышенной готовности. Многие учреждения уже перешли на режим удаленной работы.

По данным Роспотребнадзора, в Алтайском крае под медицинским наблюдением сейчас находятся 519 человек, за прошедшие сутки прибавилось 44 человека. Обследованных 737, за 24 марта + 150. Инфицированных, к счастью, не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU