2020-03-25T12:53:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайские энергетики присоединились к флешмобу против коронавируса

Участвующие в акции просят людей оставаться дома для безопасности
Анна МОСКАЛЕНКО
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Жителей Алтайского края просят оставаться дома для безопасностиЖителей Алтайского края просят оставаться дома для безопасностиФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские энергетики компании «Россети Сибирь» присоединились к международному флешмобу #covidнепобедит против распространения коронавируса.

Несколько дней назад специалисты различных предприятий, работающих с людьми, начали публиковать снимки с надписями: «Мы ради вас остаемся на работе, вы ради нас оставайтесь дома!». Необычная акция направлена на ограничение посещения мест скопления людей, чтобы вирус не мог распространяться.

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Алтайские энергетики присоединяются к флешмобу #covidнепобедит
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Напомним, что в связи с угрозой коронавируса в Алтайском крае с 18 марта введен режим повышенной готовности. Многие учреждения уже перешли на режим удаленной работы.

По данным Роспотребнадзора, в Алтайском крае под медицинским наблюдением сейчас находятся 519 человек, за прошедшие сутки прибавилось 44 человека. Обследованных 737, за 24 марта + 150. Инфицированных, к счастью, не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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