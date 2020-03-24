2020-03-24T14:21:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле за свободное посещение детских садов из-за коронавируса родителям сделают перерасчет

При этом пропуск занятий будет считаться уважительной причиной
Анна СЕМИНА
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Родители сами могут выбрать отправлять детей в детский сад или нетРодители сами могут выбрать отправлять детей в детский сад или нетФото: Анна СЕМИНА
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В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции, родителям барнаульских детсадовцев разрешено посещение в свободном графике. По окончании месяца им сделают перерасчет платы.

Об этом сообщили в городском комитете по образованию. Соответствующий приказ подписал его председатель Андрей Муль.

- Решение о свободном посещении непосредственно принимают родители детсадовцев, либо их законные представители. При этом отсутствие ребенка по заявлению родителей будет считаться уважительной причиной и является основанием для перерасчета ежемесячной оплаты, - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Помимо этого, согласно этому же приказу, руководители детских садов обязаны обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Несмотря на сложную обстановку, детские сады работают в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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