«Самый страшный» офисник Барнаула начали разбирать

25 Март 2020 2020-03-25T08:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Некрасивый офисник на ул. Пушкина, 56 в Барнауле постепенно исчезает из исторического центра. Там провели демонтаж крыши, окон и фасада, а участок у здания облачился в строительный мусор.

Как сообщает Алтапресс, это строение стало «самым страшным» в 2015 году по версии интернет-журнала об архитектуре «Барнеаполь». Тогда эксперты определили его на верхушку антирейтинга построек, портящих облик города.

В этом же году местный суд признал офисник самовольной постройкой и обязал собственника Евгения Озерова снести его. Ранее бизнесмен купил на ул. Пушкина два земельных участка, объединил их в один. В 2007 году предприниматель занялся стройкой БЦ «Ника». Но разрешение ему не выдали. Результаты экспертизы, инициированной чиновниками мэрии, показали: здание построено с множеством нарушений и представляет угрозу безопасности граждан не только внутри, но и за пределами офисника.

Озеров до последнего боролся за собственность, дошел до Верховного суда России, который и стал для него последней инстанцией. Так, до 2019 года офисный центр кое-как работал. Туда время от времени наведывались судебные приставы с листом о сносе. Но в июне прошлого года районный суд по иску прокуратуры полностью запретил эксплуатацию.

В 2015 году владелец офисника Евгений Озеров вместе с семьей проживал в нем, обустроив на третьем этаже квартиру площадью 60 кв. метров. Свое жилье и автомобиль он продал, чтобы направить деньги на завершение строительства «Ники». Дальнейшая судьба офисника неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU