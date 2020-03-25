В Алтайском крае создадут «горячую линию» по коронавирусу

25 Март 2020 2020-03-25T05:15:40+03:00

В регионе проводят дезинфекцию общественного транспорта и проверяют всех туристов и контактировавших с ними людей

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Виктор Томенко поручил создать в Алтайском крае единую «горячую линию» по вопросам профилактики распространения коронавируса. В ближайшее время станет известен номер телефона, по которому жители региона смогут задавать вопросы, связанные с распространением инфекции, сообщает сайт правительства.

В Алтайском крае проводят дезинфекцию транспортных средств, которые используются для перевозки людей, сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев. Приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов и 22 автобусных рейса в Республику Казахстан, в том числе транзитных.

Для всех прибывших в Алтайский край из-за границы действует режим обязательной самоизоляции.

— В случае, если кто-то прибудет из-за границы с признаками заболевания, скорая помощь сразу же из аэропорта доставит его в медицинское учреждение. Оформляются больничные листы не только тем, кто прибыл из-за границы и находится в самоизоляции, но и для тех, кто с ними контактировал. Все это проходит под наблюдением специалистов, — рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 18 марта в Алтайском крае введен режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU