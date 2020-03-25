2020-03-25T09:29:10+03:00
Туризм

Алтайский край потратит почти 2 миллиарда на развитие туризма

Виктор Томенко подписал постановление об утверждении новой региональной госпрограммы
Анастасия Корягина
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Туризм на Алтае. Фото: Артур Демченко, www.visitaltai.infoТуризм на Алтае. Фото: Артур Демченко, www.visitaltai.info
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За пять лет на развитие туризма в Алтайском крае направят 1,8 миллиарда рублей. Такой объем финансирования предусматривает новая региональная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на период 2020-2024 годов, сообщает сайт правительства региона.

Ежегодный турпоток в Алтайском крае составляет порядка 2 млн туристов. В крае несколько территорий, наиболее привлекательных для гостей: курорт Белокуриха, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета». В регионе востребованы разные виды туризма — от медицинского до экстремального.

Общий объем туристических услуг по итогам года превысил пять миллиардов рублей (рост на 13,8%). Объем поступлений всех видов налогов, сборов и страховых взносов от организаций сферы туризма превысил 1,4 миллиарда рублей (рост к 2018 году на 12%).

В программе имеются четыре подпрограммы, которые направлены на развитие объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, реализацию приоритетных проектов, стимулирование инвестиционной деятельности и предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма. Планируется улучшить качество сервиса, реализовывать образовательные программы для специалистов индустрии, создать комфортную туристическую среду, в том числе за счет цифровых технологий.

За пять лет объем предоставленных платных услуг туристскими организациями должен возрасти на треть и составить 6 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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