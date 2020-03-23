В ленточном бору Барнаула нашли тело 22-летнего парня

23 Март 2020 2020-03-23T14:31:54+03:00

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Утром 22 марта полиция Барнаула обнаружила в окрестностях шоссе Ленточный бор труп молодого человека. Удалось установить личность погибшего, ему 22 года. Полиция отыскала его тело по геолокации, которую он оставил, предположительно, в соцсетях.

Как сообщает Барнаул 22, следственный отдел Барнаула по Индустриальному району проводит доследственную проверку. Был проведен осмотр места происшествия, теперь изучаются все обстоятельства дела.

За день до того, как тело нашли, погибший парень опубликовал у себя на странице пост со ссылкой на свой телеграм-канал «Дневник». В нем он рассказал о своей жизни, друзьях, отношениях с братом, писал о событиях, которые происходили в его жизни. Скрины его записей на канале и переписки с братом опубликованы в группе «Барнаул 22» «ВКонтакте» по личной просьбе умершего. Это была последняя просьба погибшего парня.

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ИСТОЧНИК KP.RU