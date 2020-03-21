2020-03-21T09:52:25+03:00
Происшествия

Больше полусотни пожарных Барнаула тушили загоревшеся здание

Площадь пожара составила 150 кв. метров
Анастасия Корягина
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Пожар в Барнауле.Пожар в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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21 марта в Барнауле тушили торгово-производственное здание на улице Малахова. Выгорело помещение на 150 кв. метров.

Пожар поздно обнаружили — на момент прибытия сотрудников МЧС крыша строения уже горела открытым огнем, пламя грозило перекинуться на соседние здания. Из-за большой площади и большой горючей нагрузки, а также плотного задымления пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Пожар в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Огонь тушили 15 единиц пожарной и специальной техники и 54 человека личного состава МЧС России, в том числе шесть звеньев газодымозащитной службы. Пожарные с помощью специальных инструментов вскрыли металлическую стену, чтобы добраться до труднодоступных мест возгорания.

Пожар в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На место происшествия также выезжали сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи, но пострадавших людей, к счастью, не было. Огонь повредил кровлю, стены, уничтожил макулатуру и паллеты. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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По предварительной информации, очаг возгорания был на верхнем этаже (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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