2019-02-21T19:13:47+03:00
Происшествия

В Барнауле сгорела трехэтажная гостиница

По предварительной информации, очаг возгорания был на верхнем этаже
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
В гостинице была саунаВ гостинице была сауна
Изменить размер текста:

В Барнауле загорелось трехэтажное здание по улице 80-й Гвардейской Дивизии, 2а. Об этом сообщили очевидцы, ЧП произошло в четверг, 21 февраля.

Как сообщили очевидцы, которые прислали видео с места событий, очаг возгорания был на верхнем этаже, потом перекинулся на нижние.

Тушение пожара

Тушение пожара

- В здании находится гостиница и сауна. Горит уже минут 15, крыша в огне, все кругом в дыму, пожарные еще не приехали, наверное, не могут пробраться к месту ЧП из-за припаркованных тут и там машин, - рассказывала «КП» свидетельница пожара Анна К.

Пожар в сауне в Барнауле.

- Начал взрываться шифер, рядом пятиэтажный дом-малосемейка, хорошо, что ветер дует в другую сторону, иначе огонь мог бы перекинуться на него, - рассказала девушка.

Около 19.30 на место прибыли пожарные, они начали проливать пылающее здание. Людей из здания эвакуировали еще на стадии задымления, никто не пострадал.

- У меня мама там работает, говорят, в прачечной загорелась какая-то труба, - рассказала Валерия Опенышева.

Пожар в Барнауле.

В социальных сетях нашлись недавние посетители заведения.

- Мы там позавчера были, свет на полдня отключали, проблемы с проводкой были, - написал в группе "Инцидент Барнаул" Александр Романов.

Тушение пожара

Тушение пожара

Комментарий спасателей

- В 20 часов 27 минут пожар в досуговом центре полностью ликвидирован. На месте пожара производится проливка и разборка конструкций. Общая площадь пожара составила около 300 кв. метров. Всего к тушению пожара привлекались 84 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России – 57 человек и 18 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается, - рассказали в краевом управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле пылает сауна на 80-й Гвардейской Дивизии
Барнаулец разбил бутылкой голову подруге за оскорбление
На Алтае мужчина убил знакомого и порезал лицо приятельницы
Театральная студия в алтайской колонии отметит первый юбилей
Таксист, проживающий в машине, отравился неизвестным ядом
В некоторых школах Барнаула на входе нужно сдавать смартфоны
Житель Алтайского края перевел мошеннику 140 тысяч рублей за автомобиль
В Бийске состоялось собрание Союза промышленников Алтайского края
Пьяный водитель сбил девушку в алтайском селе и скрылся с места ДТП
Почта России и "Комсомольская правда" подвели итоги акции "Мой папа самый-самый"
Барнаульская «Лента» на Власихинской заработала
Жителя Алтайского края заставили оформить кредитку, а после – обманули
На Алтае Свидетели Иеговы занимались махинациями с недвижимостью
Пассажир «скорой помощи» пострадал в Барнауле после столкновения с иномаркой
200 тысяч человек позвонили по вопросам мусора регоператору Барнаульской зоны
Сотрудник барнаульской железной дороги вымогал у своих сотрудников деньги
«Ростелеком» поддержал барнаульских эрудитов
На железнодорожном мосту в Барнауле загорелся пункт обогрева
Алтай-Кокс приобрел новый тепловоз
Алтайский медуниверситет значительно улучшил позиции в рейтинге эффективности вузов России
Из-за непогоды алтайские дорожники перешли на усиленный режим работы
Житель алтайского села вместо покупки грузовика потерял 14 тысяч рублей
Десять тысяч рублей и бутылку коньяка потребовал мошенник с жительницы Алейска
В Алтайском крае на карантин закрыты три школы и два детсада
Железнодорожный вокзал Барнаула реконструируют до 2024 года
Более 22 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю