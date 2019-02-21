В Барнауле сгорела трехэтажная гостиница

В Барнауле загорелось трехэтажное здание по улице 80-й Гвардейской Дивизии, 2а. Об этом сообщили очевидцы, ЧП произошло в четверг, 21 февраля.

Как сообщили очевидцы, которые прислали видео с места событий, очаг возгорания был на верхнем этаже, потом перекинулся на нижние.

Тушение пожара

- В здании находится гостиница и сауна. Горит уже минут 15, крыша в огне, все кругом в дыму, пожарные еще не приехали, наверное, не могут пробраться к месту ЧП из-за припаркованных тут и там машин, - рассказывала «КП» свидетельница пожара Анна К.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/693333" frameborder="0"></iframe> Пожар в сауне в Барнауле.

- Начал взрываться шифер, рядом пятиэтажный дом-малосемейка, хорошо, что ветер дует в другую сторону, иначе огонь мог бы перекинуться на него, - рассказала девушка.

Около 19.30 на место прибыли пожарные, они начали проливать пылающее здание. Людей из здания эвакуировали еще на стадии задымления, никто не пострадал.

- У меня мама там работает, говорят, в прачечной загорелась какая-то труба, - рассказала Валерия Опенышева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/693361" frameborder="0"></iframe> Пожар в Барнауле.

В социальных сетях нашлись недавние посетители заведения.

- Мы там позавчера были, свет на полдня отключали, проблемы с проводкой были, - написал в группе "Инцидент Барнаул" Александр Романов.

Тушение пожара

Комментарий спасателей

- В 20 часов 27 минут пожар в досуговом центре полностью ликвидирован. На месте пожара производится проливка и разборка конструкций. Общая площадь пожара составила около 300 кв. метров. Всего к тушению пожара привлекались 84 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России – 57 человек и 18 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается, - рассказали в краевом управлении МЧС.