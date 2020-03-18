Барнаул вовсю готовится к паводку

18 Март 2020 2020-03-18T08:27:58+03:00

В первую очередь от снега очищают компании, которые находятся в низинах

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В Барнауле за прошедшую неделю от снега очистили 66 подстанций и 15 распределительных пунктов. На контроле 70 энергообъектов, которые, скорее всего, подтопит.

По словам главного энергетика "Барнаульской сетевой компании" Андрея Лавринца, в первую очередь энергетики вывезли снег с территорий тех компаний, которые находятся в низменности. Это подвергает подстанции опасности во время паводка. Чтобы станции не оказались в воде кроме уборки снега и наледи подготовлены водоотводящие каналы и водооткачивающие насосы.

- Во время очистки снега в Октябрьском и Индустриальном районах мы столкнулись с ситуациями, когда отдельные организации и управляющие компании сдвигают снег в охранные зоны подстанций. Такие искусственно созданные снеговые завалы могут стать причиной дополнительной угрозы подтопления энергообъектов, - отметил Андрей Лавринец.

На сегодняшний день "Барнаульская сетевая компания" круглосуточно мониторит паводковую обстановку и состояние электрооборудования. В режиме полной готовности находятся 16 оперативно-выездных бригад и спецтехника.

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ИСТОЧНИК KP.RU