Героин, гашиш, метадон: алтайские полицейские изъяли крупную партию наркотиков

17 Март 2020 2020-03-17T07:26:33+03:00

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В Бийске сотрудники полиции при поддержке росгвардейцев задержали 32-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе досмотра и обследования территории участка в селе Малоенисейское правоохранители обнаружили и изъяли несколько контейнеров с полиэтиленовыми пакетами, в которых находились хранились разовые дозы для последующего распространения путем «закладок».

Злоумышленники расфасовали по пакетикам героин общей массой около 31 грамма и метадон весом порядка двух граммов. Также полицейские изъяли нерасфасованные 240 граммов героина, 89 граммов метадона и порядка 10 граммов гашиша.

В квартире также обнаружили компьютерную технику, с помощью которой работал интернет-магазин по продаже наркотиков. Задержаны соучастники организатора группы, которые занимались мелким сбытом. Следствие устанавливает все обстоятельства преступлений и круг лиц, причастных к их совершению. Подозреваемых заключили под стражу, расследуется уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU