2020-03-17T07:26:33+03:00
Происшествия

Героин, гашиш, метадон: алтайские полицейские изъяли крупную партию наркотиков

32-летний мужчина организовал интернет-магазин по доставке наркотиков
Анастасия Корягина
Поделиться:
Изъятые наркотики.Изъятые наркотики.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Бийске сотрудники полиции при поддержке росгвардейцев задержали 32-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе досмотра и обследования территории участка в селе Малоенисейское правоохранители обнаружили и изъяли несколько контейнеров с полиэтиленовыми пакетами, в которых находились хранились разовые дозы для последующего распространения путем «закладок».

Злоумышленники расфасовали по пакетикам героин общей массой около 31 грамма и метадон весом порядка двух граммов. Также полицейские изъяли нерасфасованные 240 граммов героина, 89 граммов метадона и порядка 10 граммов гашиша.

В квартире также обнаружили компьютерную технику, с помощью которой работал интернет-магазин по продаже наркотиков. Задержаны соучастники организатора группы, которые занимались мелким сбытом. Следствие устанавливает все обстоятельства преступлений и круг лиц, причастных к их совершению. Подозреваемых заключили под стражу, расследуется уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свыше 1 кг наркотиков нашли у гостившего в Барнауле жителя Томска

ту партию он должен был распространить в разных районах Барнаула (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле появится большой жилой квартал с детскими садами, школами и торговым центром
В сеть попало видео, как семейная пара избивает пенсионерку
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет кино, мультфильмы и развивающий контент
В случае паводка на Алтае почту и пособия будут доставлять на лодках
Алтай считают безопасным местом для отдыха во время пандемии коронавируса
Героин, гашиш, метадон: алтайские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Алтайские пограничники поймали троих нарушителей за выловом яиц ценных рачков из Малинового озера
В Алтайском крае электричка сбила 18-летнего парня
В Алтайском крае на карантине по коронавирусу находятся 59 человек
Сотрудник алтайской колонии спас женщину от грабителя-рецидивиста
В Алтайском крае в ближайшее время может появиться новый министр
Паводок на подходе: в Алтайском крае стремительно тает снег
Силовики провели обыски в администрации Барнаула и задержали вице-мэра
Алтайские вузы переходят на дистанционное обучение