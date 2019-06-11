2019-06-11T08:44:00+03:00
Происшествия

Свыше 1 кг кокаина нашли у гостившего в Барнауле жителя Томска

Дарья САВЕНКО
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Полицейские изъяли более 1300 граммов различных наркотических веществ.Полицейские изъяли более 1300 граммов различных наркотических веществ.Фото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле задержали жителя Томска, который пытался сбыть крупную партию наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 23-летний мужчина был задержан в рамках спецоперации. Он попытался сбыть партию наркотиков с помощью тайников-закладок. При задержании у него изъяли 10 свертков с наркотическим веществом общей массой более 100 граммов.

В арендованной им квартире также нашли наркотики синтетического и растительного происхождения, в том числе кокаин. Эту партию он должен был распространить в разных районах Барнаула. Также в ходе обыска полицейские изъяли упаковочный материал, электронные весы, банковские карты, оргтехнику.

В общей сложности полицейские изъяли более 1300 граммов различных наркотических веществ.

Стражи порядка возбудили два уголовных дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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