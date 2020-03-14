2020-03-14T16:24:21+03:00
Звезды

Шукшинский кинофестиваль станет международным

Заявки на участие принимаются до 15 мая
Анна СЕМИНА
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Шукшинский кинофестиваль пройдет с 21 по 25 июляШукшинский кинофестиваль пройдет с 21 по 25 июляФото: Анна СЕМИНА
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С 2020 года Шукшинский кинофестиваль будет проводиться в статусе международного.

- Такое решение принято в связи с тем, что в последние годы все чаще в основную афишу кинофестиваля и афишу короткометражного кино включаются интересные фильмы зарубежного производства, - говорят в министерстве культуры региона.

Помимо этого новый статус позволит приглашать в жюри авторитетных кинодеятелей из других стран.

Отметим, в настоящее время продолжается прием заявок на участие в кинофестивале. Он пройдет с 21 по 25 июля под неизменным девизом «Нравственность есть Правда». В этом году программа включает основной конкурс полнометражного игрового кино, короткий метр и внеконкурсные ретроспективные показы, презентации кинопроектов и мастер-классы, творческие встречи гостей и авторов со зрителями.

Тематика работ также прежняя – социально-нравственная. Фильмы должны быть выпущены не ранее 1 января 2019 года. При этом они не должны транслироваться по телевидению, выпускаться на DVD и не размещаться в свободном доступе в интернете.

Заявки принимаются до 15 мая. Подробности участия по телефону в Барнауле: 8 (3852) 628-054, 628-057.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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