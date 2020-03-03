2020-03-03T09:41:21+03:00
Звезды

Эмира Кустурицу пригласили на Алтай

Он уже дал предварительное согласие
Анна СЕМИНА
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Эмир КустурицаЭмир КустурицаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Режиссера Эмира Кустурицу пригласили в качестве почетного гостя на Шукшинский кинофестиваль.

Возможность участия югославского и сербского режиссера в фестивале «Комсомолке» подтвердили в министерстве культуры Алтайского края. Кустурице уже направили приглашение, и он дал предварительное согласие. Однако, как показывает практика, это еще не гарантия, что он действительно приедет. Дело в том, что рабочий график у творческих людей часто изменяется. К тому же лето – жаркая пара для съемок. Иногда актеры или режиссеры соглашаются стать участниками кинофестиваля, но потом отказываются из-за большой занятости.

Что касается других гостей и участников, то списки пока формируются и озвучивать других известных личностей в минкульте не стали.

Напомним, Шукшинский кинофестиваль проходит в конце июля. Победителей озвучивают во время церемонии закрытия в селе Сростки на горе Пикет. Даты проведения в этом году еще неизвестны, но вероятнее всего фестиваль пройдет с 20 по 25 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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