Эмира Кустурицу пригласили на Алтай

3 Март 2020 2020-03-03T09:41:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Режиссера Эмира Кустурицу пригласили в качестве почетного гостя на Шукшинский кинофестиваль.

Возможность участия югославского и сербского режиссера в фестивале «Комсомолке» подтвердили в министерстве культуры Алтайского края. Кустурице уже направили приглашение, и он дал предварительное согласие. Однако, как показывает практика, это еще не гарантия, что он действительно приедет. Дело в том, что рабочий график у творческих людей часто изменяется. К тому же лето – жаркая пара для съемок. Иногда актеры или режиссеры соглашаются стать участниками кинофестиваля, но потом отказываются из-за большой занятости.

Что касается других гостей и участников, то списки пока формируются и озвучивать других известных личностей в минкульте не стали.

Напомним, Шукшинский кинофестиваль проходит в конце июля. Победителей озвучивают во время церемонии закрытия в селе Сростки на горе Пикет. Даты проведения в этом году еще неизвестны, но вероятнее всего фестиваль пройдет с 20 по 25 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Арсений Бородин выступил на квартирнике у Евгения Маргулиса

Арсений представил на суд зрителей и слушателей акустическую версию песни «Tired of Running» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU