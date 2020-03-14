2020-03-14T13:14:35+03:00
Общество

Опального главу района объявили в розыск

Он нарушил подписку о невыезде
Анна СЕМИНА
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Федор Найден, по мнению суда, нарушил подписку о невыезде и теперь должен быть взят под стражуФедор Найден, по мнению суда, нарушил подписку о невыезде и теперь должен быть взят под стражуФото: скриншот сайта
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В пятницу, 13 марта в Камне-на-Оби состоялось очередное заседание по рассмотрению апелляции отстраненного главы района Федора Найдена. На предыдущие он не явился.

Предыдущее рассмотрение было назначено на 10 марта, но тогда защитник Найдена предоставил рукописное ходатайство самого временно отстраненного главы района, который просил перенести заседание, так как находится на госпитализации в Барнауле.

Главврач больницы подтвердил, что Федор Найден действительно с 5 по 10 марта находился в стационаре, но затем был выписан. Однако, как сообщают «Каменские известия», доставить чиновника на рассмотрение апелляции не получилось, так как по месту жительства и регистрации его не оказалось. А между тем, с него была взята подписка о невыезде.

- Она была избрана еще во время следствия, и сохранялась по сей день, поскольку обвинительный приговор мирового суда от 26 ноября 2019 ещё не вступил в законную силу, - пишет издание.

По мнению суда, Федор Найден нарушил наложенные на него обязанности. В итоге ему ужесточили меру пресечения и должны заключить под стражу на два месяца. Сейчас глава района объявлен в розыск.

Представитель стороны защиты выразил свое несогласие с решением Каменского городского суда и заявил о намерении его обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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