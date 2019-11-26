Осудили бывшего главу Каменского района

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-26T11:35:35+03:00

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Во вторник, 26 ноября, мировой суд города Камень-на-Оби вынес вердикт по делу, возбужденному в отношении отстраненного главы района Федора Найдена.

Напомним, против чиновника было заведено уголовное дело по части 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Как установило следствие и суд, 24 августа прошлого года Найден решением Октябрьского суда Барнаула был отстранен от занимаемой должности на время проведения следственных мероприятий.

- Он проходил в суде по двум эпизодам. По версии обвинения, Федор Найден, используя служебное положение, потребовал через третьих лиц от руководителей некоторых детских садов, чтобы они расторгли договор о поставке хлеба с одним предпринимателем и заключили аналогичные с К(ф)Х, которое возглавляет его родственник, - пишут «Каменские известия».

Помимо этого обвинение считало, что некоторые из этих организаций по распоряжению все того же Найдена расторгли договоры на вывоз ТКЛ с подрядчиком «Вербеной» и заключили их с ООО «Каменьсервис», не имея на то законных оснований.

В итоге суд признал экс-главу района виновным и назначил ему штраф 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU