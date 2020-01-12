2020-01-12T13:37:35+03:00
Звезды

Танцор из Заринска снялся в фильме Бондарчука «Вторжение»

Это его первая роль в кино
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Известный вогер из Заринска, прославившийся после исполнения танца в стиле вог на проекте «Танцы на ТНТ», снялся в новом фантастическом фильме Федора Бондарчука «Вторжение». Фильм вышел на экраны 3 января.

Как пишет «ТОЛК», 26-летний уроженец Заринска Дмитрий Красилов снялся в новой ленте режиссера Федора Бондарчука и рассказал об этом в своем профиле в Instagram.

- Наверное, одна из моих первых работ в кино, но зато у кого!? Фильм "Вторжение", реж. Федор Бондарчук, – отметил Дмитрий Красилов.

Вероятнее всего, Дмитрий играл роль айтишника Сени. Дмитрий выразил благодарность за возможность участия в таком проекте.

Мужчина окончил школу № 12 Заринска и Алтайский институт культуры в Барнауле. Кстати, у него уже был опыт игры по ту сторону экрана: сериалы «Толя-робот», «Психологини-2» и «ИП Пирогова-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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