В Бийске открыли два новых детсада на 400 мест

12 Март 2020 2020-03-12T15:19:03+03:00

До 2025 года в Алтайском крае будет построено 27 детских садов Фото: газеты «Бийский рабочий»

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В Бийске торжественно открыли два новых детских сада. Как пишет «Бийский рабочий», здания появились в районах, где наиболее востребованы дополнительные места – на улицах Севастопольская и Митрофанова.

Здания построили за полтора года. И, наконец, сады открыли двери для маленьких воспитанников. Первые группы в садиках работают с начала марта. А торжественная церемония состоялась накануне с участием министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко и главы Бийска Александра Студеникина.

- Новые объекты соответствуют всем нашим представлениям о детском садике 21 века. Сегодня здесь есть все необходимое для комфортного пребывания детей. Самое главное, что сейчас остается – это вдохнуть сюда тепло, уют и душевность с помощью родителей, педагогического коллектива, и, конечно, самих детей. Поэтому, я уверен, что если мы приедем сюда через полгода, здесь будет еще красивее и интереснее, - отметил Костенко.

В новых садах открыли изостудии и сенсорные комнаты, в которых с детьми будет работать психолог. Каждое из дошкольных учреждений рассчитано на 200 мест, 100 из которых - ясли.

До 2025 года в Алтайском крае будет построено 27 детских садов. Один из них появится и в наукограде.

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ИСТОЧНИК KP.RU