Ради здорового питания. В Барнауле повысили плату за детский сад

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-26T16:48:34+03:00

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26 августа комитет по образованию Барнаула выпустил приказ о повышении с 1 сентября 2019 года родительской платы в детских садах до 2 тыс. рублей. Это менее 25% от общих затрат на пребывание ребенка, сообщает сайт мэрии Барнаула.

Чиновники называют эту меру вынужденной, но необходимой. Дополнительные средства, вырученные с повышения платы, потратят исключительно на питание. Детским садам необходимо рассчитаться с поставщиками за потребленные продукты, и в дальнейшем выполнять продуктовые нормы, рекомендованные СанПиНами.

- Фактическая стоимость пребывания одного ребенка в детском саду в месяц равна 8 тыс. 164 рублям, из которых родительская доля составляла 1 тыс. 650 рублей. Деньги родителей используются только на закуп продуктов питания, остальные расходы закрываются бюджетом города, - рассказала начальник отдела дошкольного образования городского комитета по образованию Ирина Синенко.

Начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию Барнаула Ирина Синенко.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Чиновница отметила, что с 2013 года родительская плата в детских садах выросла только один раз - на 150 рублей в январе 2015 года. А вот цены на продукты за это время повышались неоднократно. Вопрос повышения родительской доли в детских садах уже решен почти в 40 муниципальных образованиях Алтайского края.

Все дошкольные образовательные учреждения Барнаула уже готовы к принятию новых воспитанников. Сейчас в Барнауле ведется строительство сразу пяти детских садов, в которых будет в общей сложности 1 495 мест. Также идет реконструкция выкупленных помещений на ул. Папанинцев под 80-местное учреждение (20 мест будут ясельными). К концу 2019 года их введут в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU