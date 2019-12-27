СМИ: «Холидей» задолжал алтайскими производителями десятки млн рублей
Долги обанкротившейся торговой компании «Холидей» перед алтайскими производителями продуктов cоставляют от нескольких сотен тысяч до десятков млн рублей.
Чтобы разрешить проблему, около 20 компаний намерены обратиться к губернатору Виктору Томенко, сообщает Алтапресс. Среди них: ТД «АЛТАН», «Первая крупяная компания», «Алтайские колбасы», «Алтайская утка» и другие. Ситуацию они изложили в письме, из которого следует, что просрочки оплаты за поставленный товар начались в 2018 году. Около 100 компаний тогда обратились в Арбитражный суд Новосибирской области, и долги частично вернули, но было понятно, что рассчитаться со всеми ритейлер не сможет.
Год назад банки инициировали банкротство «Холидея», в феврале этого года суд признал сеть несостоятельной и назначил конкурсного управляющего Сергея Капустникова. Тогда часть задолженности была погашена. Однако Капустникова отстранили, а на его место назначили Трофима Кузнецова. Тот через суд потребовал отменить сделки и вернуть полученные компаниями деньги от «Холидея».
- Но если деньги вернуть, то они, скорее всего, уйдут на погашение залоговых требований банков. В итоге это может могут привести к блокированию работы или ликвидации большого числа предприятий малого и среднего бизнеса в крае, — отмечается в письме.
ИСТОЧНИК KP.RU