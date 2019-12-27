СМИ: «Холидей» задолжал алтайскими производителями десятки млн рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-27T18:03:23+03:00

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Долги обанкротившейся торговой компании «Холидей» перед алтайскими производителями продуктов cоставляют от нескольких сотен тысяч до десятков млн рублей.

Чтобы разрешить проблему, около 20 компаний намерены обратиться к губернатору Виктору Томенко, сообщает Алтапресс. Среди них: ТД «АЛТАН», «Первая крупяная компания», «Алтайские колбасы», «Алтайская утка» и другие. Ситуацию они изложили в письме, из которого следует, что просрочки оплаты за поставленный товар начались в 2018 году. Около 100 компаний тогда обратились в Арбитражный суд Новосибирской области, и долги частично вернули, но было понятно, что рассчитаться со всеми ритейлер не сможет.

Год назад банки инициировали банкротство «Холидея», в феврале этого года суд признал сеть несостоятельной и назначил конкурсного управляющего Сергея Капустникова. Тогда часть задолженности была погашена. Однако Капустникова отстранили, а на его место назначили Трофима Кузнецова. Тот через суд потребовал отменить сделки и вернуть полученные компаниями деньги от «Холидея».

- Но если деньги вернуть, то они, скорее всего, уйдут на погашение залоговых требований банков. В итоге это может могут привести к блокированию работы или ликвидации большого числа предприятий малого и среднего бизнеса в крае, — отмечается в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU