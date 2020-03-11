Прием заявок на добычу боровой дичи и гусей стартует в Алтайском крае

11 Март 2020 2020-03-11T10:54:24+03:00

Их можно подать как в министерстве, так и на местах – в районах

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С 17 марта в Алтайском крае начнется прием заявок на получение разрешения добычи боровой дичи и гусей.

Заявления принимаются в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Охотники могут получить разрешения на весеннюю добычу в общедоступных угодьях Каменского, Курьинского, Мамонтовского, Рубцовского и Ребрихинского районов.

Заявления принимают по будням с 8 до 17 часов (обед с 13.00 до 13.48) в здании министерств по адресу: город Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105. Также подать бумаги можно в районах. Их график работы можно найти на официальном сайте ведомства.

Там же опубликована информация о численности охотничьих ресурсов и сроках охоты. Время рассмотрения – в соответствии с регламентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU