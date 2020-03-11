2020-03-11T11:05:41+03:00
Происшествия

Барнаулец пытался помочь знакомой, а «помог» мошенникам

Он потерял 90 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Мужчина стал жертвой схемы "Родственники попали в ДТП"Мужчина стал жертвой схемы "Родственники попали в ДТП"Фото: Анна СЕМИНА
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33-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников: он хотел помочь своей знакомой, но к нему обращалась не она.

Как рассказал в полиции сам потерпевший, в одной из социальных сетей он получил сообщение от своей знакомой, которая рассказала, что ее родители попали в аварию.

- В тексте были указаны реквизиты для перевода денежных средств. Доверчивый барнаулец не смог остаться равнодушным и перевел на указанный счет 90 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина только спустя некоторое время додумался позвонить своей знакомой, чтобы прояснить ситуацию, но она сказала, что не писала ему, а страницу ее взломали. Тогда горожанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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