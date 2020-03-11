Мужчина умер в очереди в наркологическом диспансере

11 Март 2020 2020-03-11T04:12:56+03:00

ЧП произошло утром 10 марта в очереди к специалисту Фото: скриншот сайта

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Утром во вторник, 10 марта в КГБУЗ «Наркологический диспансер» Бийска произошло ЧП: прямо в очереди к специалисту скончался мужчина.

Первым о происшествии сообщил очевидец. В группе «Инцидент Бийск» он оставил комментарий:

- Умер человек, не дождался очереди в наркологическом диспансере.

Как пишет ИА «Банкфакс», данную информацию в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю подтвердили. По факту смерти мужчины назначена и проводится доследственная проверка. На месте побывал сотрудник ведомства. Экспертам предстоит установить причину смерти горожанина, а также дать оценку действиям сотрудников наркологического диспансера и степень их ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU