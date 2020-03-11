2020-03-11T04:12:56+03:00
Происшествия

Мужчина умер в очереди в наркологическом диспансере

По данному факту назначена доследственная проверка
Анна СЕМИНА
Поделиться:
ЧП произошло утром 10 марта в очереди к специалистуЧП произошло утром 10 марта в очереди к специалистуФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 10 марта в КГБУЗ «Наркологический диспансер» Бийска произошло ЧП: прямо в очереди к специалисту скончался мужчина.

Первым о происшествии сообщил очевидец. В группе «Инцидент Бийск» он оставил комментарий:

- Умер человек, не дождался очереди в наркологическом диспансере.

Как пишет ИА «Банкфакс», данную информацию в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю подтвердили. По факту смерти мужчины назначена и проводится доследственная проверка. На месте побывал сотрудник ведомства. Экспертам предстоит установить причину смерти горожанина, а также дать оценку действиям сотрудников наркологического диспансера и степень их ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионер скончался в регистратуре каменской поликлиники

Со слов главного врача учреждения Олега Войтова, 68-летний мужчина оформлял в информационном терминале талон на прием к терапевту (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-администратор приюта «Успех» Лариса Ягофарова отправится в тюрьму на четыре года
Просроченные лекарства нашли на складе государственной аптеки
Барнаульцы сказали, что хотят слышать на Мало-Тобольской
Мужчина умер в очереди в наркологическом диспансере
Комбинату школьного питания в Барнауле предъявили претензии по поводу котлет с бумагой
На Алтае сельчанин дважды выстрелил в голову бывшему другу
Барнаулец погиб в массовом ДТП после победы в конкурсе травести
Житель Алтая «поздравил» сестру с 8 марта переломами ребер
В Алтайском крае во всех городах «закричат» сирены
В Алтайском крае начали открывать трассы после улучшения погоды
Сергей Дроботенко опубликовал архивное фото с Михаилом Евдокимовым
Жительница Барнаула захотела любви и перевела «канадцу» 100 тысяч рублей
Экс-администратор скандального приюта «Успех» выступила с последним словом на суде
Женсовет Алтай-Кокса возглавил новый лидер
В Барнауле откроют новый ТЦ на месте «Аксиомы»
В Алтайском крае закрыли 15 трасс
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
В Алтайский край приехало почти 90 тысяч мигрантов