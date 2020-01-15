Пенсионер скончался в регистратуре каменской поликлиники

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:08:02+03:00

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Сегодня, 15 января, в поликлинике Каменской Центральной районной больницы скончался мужчина. По данным «Каменских известий», он стоял в регистратуре.

Со слов главного врача учреждения Олега Войтова, 68-летний оформлял в информационном терминале талон на прием к терапевту. На плохое самочувствие он не жаловался, но в один момент мужчина упал. Тут же к нему кинулся терапевт для оказания первой помощи, но смерть наступила мгновенно. Точную причину гибели пациента смогут назвать только после проведения специальной экспертизы.

Министерство здравоохранения Алтайского края просит жителей региона незамедлительно вызывать «скорую помощь» при плохом самочувствии. Если в этот момент вы находитесь в медучреждении, необходимо обратиться в регистратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU