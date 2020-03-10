2020-03-10T04:52:07+03:00
Общество

Город стоит: Барнаул сковали 9-балльные пробки

Самые загруженные магистрали - ул. Власихинская, Попова, Павловский тракт, пр. Ленина и Строителей
САПОЖКОВА Александра
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Пробки в Барнауле 10 марта 2020 года.Пробки в Барнауле 10 марта 2020 года.Фото: Яндекс.Карты
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Короткая рабочая неделя 10 марта началась с пробок. Согласно сервису Яндекс.Пробки, загруженность городских магистралей составляет 9 баллов.

Традиционно серьезные заторы наблюдаются на ул. Власихинская и Попова, Павловском тракте, пр. Ленина и Строителей. На улице Попова дорожную обстановку осложняет ДТП в среднем ряду на пересечении с ул. А. Петрова (в направлении к Павловскому тракту). Также авария зафиксирована на Змеиногорском тракте при движении в центр у городской больницы №5 - на этом участке тоже скопился затор.

Машины столкнулись и на пр. Ленина (пересечение с улицей Матросова) по направлению к центру, что усугубило и без того сложную на этом участке ситуацию.

Кстати, после снежных выходных 10 марта, на уборке дорог от снега в Барнауле задействованы 75 единиц техники. Вывоз снега продолжается с пр. Ленина, Комсомольского, ул. Матросова от ул. Советской Армии до пр. Ленина, сообщили в горадминистрации. Между тем, снег в Барнауле продолжает идти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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