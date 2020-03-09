Шторм продолжается: алтайские трассы остаются закрытыми из-за метели

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение. Еще вчера, 8 марта, из-за непогоды в регионе массово перекрыли трассы. Сегодня, 9 марта, ограничения продолжают действовать на 12 дорожных участках.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю на 8:00 по местному времени, движение по федеральным трасса полностью открыли. Но на региональных дорогах ограничения еще не сняли:

- К-22 «Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород» протяженностью от 70 до 192 км;

- К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан», на всем протяжении;

- К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области», до 71 км;

- К-13 «Алейск-Петропавловское-Смоленское», до 115 км;

- К-18 «Алейск-Чарышское», до 115 км;

- К-20 «Поспелиха - Новичиха – Волчиха», до 36 км;

- К-24 «Троицкое-Целинное», до 71 км;

- К-21 «Рубцовск - Угловское – Михайловское», до 71 км;

- К-26 а/д А-322 «Горняк – Староалейское», от 40 до 75 км;

- К-07 «Алейск – Буканское», до 73 км.

И на двух участках ограничения касаются лишь автобусов и грузовых автомобилей:

- К-12 «Быканов мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай», до 140 км;

- К-34 «Бийск-Усятское-Соусканиха -Верх Кажа», до 82 км.

На перекрытых участках дорог дежурят оперативные группы спасателей и экипажи ГИБДД. Дорожники круглосуточно расчищают трассы от снега. Всего на уборке работают 196 человек и 106 единиц техники, из них от МЧС - 88 человек и 27 единиц техники.

По информации от краевого правительства, скоплений автомобилей или других заторов на дорогах нет. Для большегрузов организовали стоянки: на Чуйском тракте возле «Грани Алтая», в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

Сегодня синоптики обещают продолжение метели. Ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололедные явления. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Важно!

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": 8(3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": 8(3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: 8(3852) 39-35-86.

- «горячая линия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-3852-20-26-21.

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