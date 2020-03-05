2020-03-05T14:54:04+03:00
Общество

Городские чиновники проверили состояние дома в Барнауле, где обрушилась крыша

Сотрудники комитета ЖКХ постановили, что состояние дома почти не изменилось с момента последней проверки
БОРЗОВ Денис
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В Барнауле 5 марта после обращения активистов в прокуратуру по поводу обвалившегося дома № 50 на ул. Тимуровской «в поля» выехали работники комитета ЖКХ администрации Барнаула. По их словам, состояние дома ухудшилось несущественно.

Как сообщили в мэрии, также оценить дом приехали сотрудники управления ЖКХ Октябрьского района и УК «Наследие». Сотрудники администрации района рассказали, что в доме 34 квартиры, из них восемь расселили по решению суда. Сам дом расселить планируется в 2022—2023 годах.

«В связи с аварийным состоянием дома, жители были информированы о возможности получения ежемесячных денежных выплат из городского бюджета на оплату расходов по найму жилого помещения. В настоящее время этой возможностью воспользовались 3 семьи», - сообщили в мэрии.

Других жильцов дома направили за компенсацией расходов по найму жилья в городской комитет ЖКХ или переехать в маневренный фонд, который, к слову, в ужасном состоянии.

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В доме все еще остаются 10 семей. Расселить их должны были еще в 2013 году, когда дом официально признали ветхим, но ни одна семья до настоящего времени не получила предложения о переселении (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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