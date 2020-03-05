В аварийном доме в Барнауле рухнула крыша

5 Март 2020 2020-03-05T13:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице разваливается на глазах аварийный дом № 50 на улице Тимуровской.

Первые "звоночки" появились, когда в феврале этого года сместилась конструкция. Тогда спасатели отвели от здания линию газопровода. Часть жильцов покинули жилье, но не все. В доме все еще остаются 10 семей. Расселить их должны были еще в 2013 году, когда дом официально признали ветхим, но ни одна семья до настоящего времени не получила предложения о переселении.

Как сообщил глава местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг, это строение – бывшее общежитие ТЭЦ. Здание строилось еще в 40-х годах прошлого века пленными японцами...

Общественник посетил жильцов и убедился, что в доме очень опасно: всюду обрушения и трещины. Лестница шатается даже от легкого прикосновения.

- Неисправны часть коммуникаций и электропроводка. Проваливается пол. Недавно часть кровли - шифер вместе с досками сползла, хорошо еще, что ни кто не пострадал, - поясняют общественники.

Правозащитники обратились в прокуратуру, чтобы правоохранители провели проверку разрушающегося здания.

ИСТОЧНИК KP.RU