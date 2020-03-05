2020-03-05T04:57:32+03:00
Общество

Бассейн в будущей барнаульской школе сделают больше и безопаснее

Школа строится в новом микрорайоне
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ШколаШколаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В строящейся школе в Барнауле увеличат площадь бассейна. Кроме того, там обустроят теплый надземный переход.

Накануне глава Барнаула Вячеслав Франк проконтролировал строительство школы в квартале 2023. Как сообщили в пресс-службе мэрии, выездное совещание провели на стройплощадке по адресу: ул Шумакова, 78. Трехэтажное здание уже возведено, строители ведут отделочные работы.

- Общая стоимость проекта составляет 530 млн рублей. Конкретно в строительство мы вкладываем 438 млн рублей. Важно, что здесь задействованы краевые и федеральные средства. Мы благодарим Губернатора и Правительство Алтайского края за то, что 35% вложенных средств поступило из краевого бюджета. Также 45% софинансировал федеральный бюджет, - отметил Франк.

Школа – типовая для новых микрорайонов Барнаула. Но бассейн здесь сделают больше и безопаснее. Так, предусмотрена одна ванна (17х6 метров) с односторонним продольным уклоном дна чаши, для детей организуют удобный спуск в воду. Кроме того, в школьный бассейн ведет теплый надземный переход.

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Также планируется завершить строительство 13-ти объектов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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