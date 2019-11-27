Семь школ и семь детских садов начнут строить в Алтайском края в 2020 году

СЕГОДНЯ 05:07 2019-11-27T05:07:42+03:00

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В следующем году в Алтайском крае в рамках краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) планируется начать строительство 14 объектов – семи школ и семи детских садов.

Такие планы накануне, 26 ноября, на заседании правительства региона озвучил министр образования и науки региона Максим Костенко.

- Динамика мероприятий КАИП носит положительный характер: объем финансирования, следовательно, и количество объектов, включенных в КАИП, увеличиваются с каждым годом. Если в 2016 году выделено 272,6 миллиона рублей на реализацию 18 мероприятий, то в 2019 году - два миллиарда 585 миллионов рублей на 248 мероприятий. Мы начинаем новый этап модернизации инфраструктуры, связанный с увеличением количества мероприятий, а также средств, направляемых на строительство новых объектов, - пояснил министр.

По его информации только в этом году в рамках программы планируют построить две школы, два пристроя и восемь детсадов. Что касается следующего года, то власти ставят целью закончить 13 объектов образования и начать строительство 14-ти.

Что касается непосредственно Барнаула, что именно здесь будут концентрироваться наибольшие средства КАИП. Деньги пойдут на увеличение мест в образовательных учреждениях.

- Для ввода в эксплуатацию в 2020 году трех детских садов в кварталах 2009, 2010 и по улице Фурманова, 22 нами приняты все меры: разработаны проекты, проведены конкурсные процедуры и определены подрядные организации. Строительство школы в квартале 2023 и пристройки в селе Власиха будет завершено в установленный срок - до конца 2020 года, - цитирует пресс-служба правительства заместителя главы администрации Барнаула Вячеслава Химочку.

ИСТОЧНИК KP.RU