Муж повара «заминировал» кафе в Рубцовске
45-летний житель Рубцовска пойдет под суд за то, что сообщил о ложном минировании здания кафе.
В тот день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону поссорился со своей гражданской женой.
- У нее как раз была смена в кафе, где она работала поваром, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. – Тогда он позвонил на номер единой дежурной диспетчерской службы и сообщил, что взрывает данное кафе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Степень вины и меру ответственности обвиняемого определит суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU