2020-03-04T14:11:55+03:00
Происшествия

Муж повара «заминировал» кафе в Рубцовске

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Мужчина по телефону сообщил о готовящемся взрывеМужчина по телефону сообщил о готовящемся взрывеФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

45-летний житель Рубцовска пойдет под суд за то, что сообщил о ложном минировании здания кафе.

В тот день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону поссорился со своей гражданской женой.

- У нее как раз была смена в кафе, где она работала поваром, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. – Тогда он позвонил на номер единой дежурной диспетчерской службы и сообщил, что взрывает данное кафе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Степень вины и меру ответственности обвиняемого определит суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бийчанин ответит в суде за рассылку писем с угрозами о минировании

Следствие установило, что в период с 31 января по 23 апреля 2019 года молодой человек используя на своем компьютере онлайн-сервис анонимных сообщений, организовал массовую рассылку писем о том, что готовятся теракты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае и Барнауле в три раза выросло число разводов
Этап Кубка ветеранов биатлона прошел в Барнауле
Муж повара «заминировал» кафе в Рубцовске
Водитель легковушки, въехавший в остановку с людьми, пойдет под суд
В Барнауле откроются выставки-продажи цветов к 8 марта
Ремонт дорог начался в Барнауле
Февраль побил температурные и снежные рекорды в Алтайском крае
Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле
Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с транспортом в Алтайском крае
«Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
В Алтайском крае мужчина убил женщину и сам пришел с повинной
Какие команды прошли в новый сезон КВН-Алтай
Алтайские строители продают жилье ниже себестоимости
ОНФ обратил внимание на расточительную закупку машины для алтайских врачей
В Барнауле нашли нового подрядчика для завершения долгостроя на Павловском тракте
Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»
В Алтайском крае 29 человек наблюдаются из-за коронавируса
Трехлетний мальчик погиб от удара током
Выставка мужских секретов проходит в Барнауле