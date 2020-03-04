Муж повара «заминировал» кафе в Рубцовске

4 Март 2020 2020-03-04T14:11:55+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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45-летний житель Рубцовска пойдет под суд за то, что сообщил о ложном минировании здания кафе.

В тот день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону поссорился со своей гражданской женой.

- У нее как раз была смена в кафе, где она работала поваром, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. – Тогда он позвонил на номер единой дежурной диспетчерской службы и сообщил, что взрывает данное кафе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Степень вины и меру ответственности обвиняемого определит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU