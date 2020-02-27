Бийчанин ответит в суде за рассылку писем с угрозами о минировании
Житель Бийска готовится предстать перед судом по обвинению в массовой рассылке писем о ложных минированиях зданий.
Следствие установило, что в период с 31 января по 23 апреля 2019 года молодой человек используя на своем компьютере онлайн-сервис анонимных сообщений, организовал массовую рассылку писем о том, что готовятся теракты.
- Он отправлял письма на электронную почту организаций и учреждений Бийска, в том числе детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, крупные предприятия города, торговые центры и иные места массового пребывания людей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Несмотря на всю анонимную систему, злоумышленника удалось установить и задержать. На этапе расследования он свою вину полностью признал. На суде будет решаться вопрос о помещении его в психиатрический стационар для принудительного лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU