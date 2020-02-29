2020-02-29T17:05:27+03:00
Звезды

Арсений Бородин выступил на квартирнике у Евгения Маргулиса

Он исполнил акустическую версию хита «Tired of Running»
Анна СЕМИНА
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Арсений БородинАрсений БородинФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Барнаульский исполнитель, бывший солист бойз-бэнда «Челси» Арсений Бородин принял участие в записи программы «Квартирник у Маргулиса» на телеканале НТВ.

Арсений представил на суд зрителей и слушателей акустическую версию песни «Tired of Running». Он исполнил ее в дуэте с участниками международного музыкального коллектива Кирилла Фурманчука и Николая Сарабьянова Tiger Cave.

- Спасибо парням из @tiger_cave за приглашение. Как вам песня в акустике? – позже музыкант написал на своей странице в Instagram.

Поклонники творчества певца по достоинству оценили кавер на любимую песню:

- «Супер!!! Вы талантище!!!», «Как всегда, шикарно!», «Очень люблю эту песню. В таком исполнении офигенно звучит», «Арсений, это круто!! За душу берет!!!».

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arsenyborodinarsenyborodin
Очень тёплый, ламповый эфир программы Квартирник у Маргулиса
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ИСТОЧНИК KP.RU

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