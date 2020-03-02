Девять лет колонии получил селянин за убийство знакомой

2 Март 2020 2020-03-02T11:38:40+03:00

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Суд признал 46-летнего жителя Кулундинского района Алтайского края виновным в убийстве 60-летней женщины.

Криминальная драма разыгралась в одном из сел в мае 2019 года. В тот день мужчина был в гостях у своей знакомой. Встречу они решили «обмыть», но во время застолья между хозяйкой дома и подсудимым произошел конфликт буквально на пустом месте.

- Мужчина, взяв кухонный нож, нанес знакомой множественные удары в жизненно-важные органы. Смерть 60-летней потерпевшей наступила на месте происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Селянин свою вину полностью признал, но это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU